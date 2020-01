Silje Marie på pallen for første gang

Nyheter

– Det var klart karrierebeste for mitt vedkommende. Jeg har egentlig aldri skutt så bra og gått så fort på ski som jeg gjør nå. Selv om det har vært mye nytt å forholde seg til i det som er min første sesong på juniornivå. Jeg tenker først og fremst på at vi skyter stående og går lengre distanser enn vi gjorde som rekrutter, sa Silje Marie etter at hun vartet opp med to toppløp i Telemark.