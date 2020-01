Ane Marie leder norgescupen

Nyheter

Det ble to fjerdeplasser i helgas to norgescuprenn og det innebærer at hun skal gå i den gule ledertrøya i norgescuprennene på Dombås.

– Jeg må innrømme at akkurat det vil bli spesielt. For det er overraskende at jeg har gjort det så bra at jeg får muligheten til det, sa Ane Marie etter at hun hadde gjort unna karrierens tredje og fjerde norgescuprenn i skiskyting. Hun fikk de svarene hun ønsket seg i sporet. Liggendeskytingen til Lesja-jenta som nylig fylte 17 år var også bra. Ståendeskytingen var under pari.

-Jeg har helt klart en jobb å gjøre der frem mot norgescuprennene på hjemmebane. Normalprogrammet den helga er det rennet som jeg har mest lyst til å gjøre det bra i. Det har NM-status og det er dette arrangementet og junior-NM i Folldal i starten av mars som jeg har blinket meg ut som de mest attraktive rennene i vinter, sa Ane Marie til Vigga.

Har tatt veldig store steg

De blir viktigere enn hun hadde sett for seg nå som Dombås-utøveren leder norgescupen sammenlagt og er i posisjon til å kjempe om en god sammenlagtplassering. Den lokale sammenlagtlederen svarer ja på Viggas spørsmål om hun er overrasket over at det har gått så bra som det har gjort i vinter. Selv om hun har fått trent bra og har tatt store steg.

-Jeg får god oppfølging på Norges Toppidrettsgymnas hvor jeg begynte i august. Det var muligheten til å kombinere utdanning og videre skiskyttersatsing som fikk meg til å søke dit. Det har så langt vært et lykkelig valg. Jeg trives både på skolen og Lillehammer som faktisk går i samme klasse som to klubbkamerater. Berget Haneland var misfornøyd med ståendesytingen i Drangedal.

Jaktet på pallplassering

– Jeg skjøt vekk en pallplassering på lørdag da jeg bare fikk ned en av de fem blinkene i stående. Med en eller to bom mindre hadde jeg vært på pallen. På søndagens jaktstart hadde jeg også muligheten. Men på nytt slet jeg med å treffe blinken i stående. Dermed ble det en ny fjerdeplass. Jeg får prøve å revansjere meg på hjemmebane selv om jeg nok kommer til å føle litt på forventningspresset, sa Berget Hareland til lokalavisa.