Syver plukket nye poeng i norgescupen

– Jeg er brukbart fornøyd selv om det ble litt for mange bom begge dagene. Jeg kompenserte litt for det med å gå fort. Men skulle gjerne hatt en topp fem eller kanskje til og med pallplassering på søndag ettersom jeg var i posisjon til å klare det. For jeg hadde et bra utgangspunkt etter lørdagens sprint, sa Syver da han ble bedt om å oppsummere karrierens andre norgescuphelg.

Den ble en ny opptur for Brøste Nørstegård som allerede har nådd vinterens store mål. Det var å ta så mange norgescuppoeng at han var inne blant de 30 beste sammenlagt og fikk gå norgescupfinalen på Lillehammer. Etter den flotte innsatsen på Oppdal og Drangedal kommer han til å klare det. Den lokale førsteårsjunioren har derfor bestemt seg for å oppjustere ambisjonene.

Går for topp seks

– Jeg går for topp seks sammenlagt nå selv om det er en ambisiøst. Det betyr i så fall at jeg må gjøre det minst like bra i norgescuprennene som kommer som har vært. Det neste som går på Dombås har jeg sett frem til helt siden terminlista var klar. Forhåpentligvis så gjør jeg vinterens beste løp på hjemmebane. Det vil i så fall være stort, sier Syver som går på Norges Toppidrettsgymnas.

Han begynte der i fjor og har ikke angret ett sekund. 16-åringen er full av lovord om den treningshverdagen han har på Lillehammer. Verken han eller trenerne hadde sett for seg at den yngste av Brøste Nørstegård-brødrene skulle ta så store steg fysisk som han har gjort. Det er få jevnaldrende skiskyttere som går så fort og fint på ski som det Syver har gjort de siste ukene. ‘

På pallen på Oppdal

Han innledet det nye idrettsåret med å bli nummer tre i norgescuprennet på Oppdal. Syver både knekte en kode og brøt en barriere da han for aller første gang i karrieren var topp tre. Han ble nummer åtte på sprinten i Drangedal og fulgte opp med en ny åttendeplass på jaktstarten. Syver gikk så fort at han med bedre skyting kunne ha vært med og kjempet og pallen på nytt.