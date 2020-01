Erik mistet mest sau i fjellet i fjor

Nyheter

Han slapp 196 søyer og 361 lam på beite i Reinheimen i år. Etter høstens opptelling ble det søkt erstatning for 6 søyer og 81 lam. I år starta han sausankingen tidlig. 17. august kom de første sauene hjem fra sommerbeite, det er rundt tre uker tidligere enn vanlig. Han mener noe må gjøres dersom sauebønder skal fortsette å benytte den ressursen som utmarksbeitet faktisk er, uten at både dyretapet og det økonomiske tapet skal bli for stort.