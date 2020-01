Mulig filminnspilling på Bjorli?

Nyheter

Mange leiebiler, et filmteam på 40 personer, et helikopter og et veterantog fra Norsk jernbanemuseum var i dag på Bjorli, kan et øyevitne fortelle Vigga. Legger man dette sammen, kan mye tyde på filminnspilling.

Åndalsnes Avis sier at de har fra uoffisielle kilder at det er et filmteam som er på befaring i området.

Tidligere har Harry Potter-filmene hatt scener fra Bjorli. I den sjette filmen i serien gikk Galtwort-ekspressen over Lesjaskogsvatnet, og brøytekantene på Bjorli fikk sin filmdebut. I Rauma har det de siste årene blitt spilt inn scener til Børning 3 og Marvel-filmen "Black Widow".

Åndalsnes Avis har tidligere meldt at Truenorth Norway har jobbet med å med å kartlegge overnattingsmuligheter i Rauma i forbindelse med en mulig stor filminnspilling.