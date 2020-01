Tord Mathias på pallen i Holmenkollen

Nyheter

Dette er et av de største og mest populære ungdomsarrangementene i skiskyting. Tord Mathias gjorde sine saker bra i Holmenkollen.

Han gikk nemlig inn til en knallsterk annenplass i sin aller første start i nasjonalanlegget. Den unge lesjingen hadde all mulig grunn til å være fornøyd etter at han hadde vært med og kjempet om seieren i 13-årsklassen. Berget Hareland konkurrerer i den klassen selv om det først er i juni at han fyller 13 år.

– Jeg hadde ingen spesiell målsetning da jeg kom hit. Det jeg fokuserte på var å få til skytingen. Det var viktig ettersom jeg visste at jeg måtte skyte bra for å ha noen som helst mulighet til å hevde meg i dette selskapet, sa Tord Mathias som var litt mer nervøs enn han bruker å være før start i Holmenkollen.

Mange konkurrenter

Det hadde først og fremst sammenheng med at han for aller første gang skulle konkurrere i Holmenkollen og at han ikke er vant med å ha så mange konkurrenter som det var tilfelle i nasjonalanlegget i helga. Det er ikke så veldig mange på hans alderstrinn som satser på skiskyting på kretslag.

Det ligger mye trening bak de flotte prestasjonene i Kollen. Tord Mathias som ikke var like fornøyd med prestasjonen den dagen han ble nummer 18, er stort sett i aktivitet hver dag. Dombås-utøveren liker å røre på seg og han trener en god del både på egen hånd og sammen med kameratene.

Går også langrenn

Tord Mathias Berget Harelands navn dukker også opp på resultatlistene fra langrenn med jevne mellomrom. Tord Mathias går gjerne langrenn dersom det passer inn i skiskytterprogrammet. I sommerhalvåret spiller han fotball og deltar i løp. Den kommende ungdomsskoleeleven synes også det er artig.

Flere ganger i uka reiser både han og faren til Dombås for å være med på fellestreningene der. Han er også jevnlig å se i lysløypa i heimbygda. Tord Mathias kan fortelle at det i perioder har vært sparsomt med snø der. Derfor blir det gjerne så kjører noen mil for å få skikkelige forhold.

Berget Hareland er rask i sporet og forsto at det kunne bli en bra plassering da han fikk ned de fleste blinkene og kunne kaste seg over stavene.