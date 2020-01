3306 tungbiler ble sjekket - se hvor mange som fikk kjøreforbud

Nyheter

Etter at Statens vegvesen har sjekket over 3300 tungbiler i fjellområdene på Østlandet denne uka, er et samlet kontrollørkorps enige i at tilstanden på kjøretøyenes vinterutrustning har blitt langt bedre sammenliknet med tidligere år.

Bedre enn før

- Alle kontrollørene jeg har snakket med bekrefter at dekk blir bedre og at de aller fleste har med seg det riktige antallet kjettinger, sier leder for kontrollene, Martin Børresen i en pressemelding.

Kontrollene ble gjennomført på Otta i Gudbrandsdalen (E6), Kalplassen i Valdres (E16), Gol (Rv7 og Rv52) og Bergrønningen i Alvdal (Rv3).

Statistikken fra kontrollplassene kan bekrefte kontrollørenes beskrivelse. Det var bare seks kjøretøy hadde et eller flere dekk som ikke var godkjent og 16 kjøretøy manglet en eller flere kjettinger.

Innsatsen hjelper

- Dette er veldig bra tall. Det viser at fokuset på dette og innsatsen som er lagt ned fra mange hold de siste årene hjelper. Bransjen tar dette på alvor og førerne vet at det ikke lønner seg å slurve med vinterutrustningen, sier Børresen.

722 av de 3306 tungbilene som var innom en av kontrollplassene ble underlagt en utvidet kontroll.

Av disse fikk 274 (38%) skriftlig mangel og 165 (23%) fikk kjøreforbud fram til feil og mangler var rettet. 85 fikk gebyr, og 26 ble anmeldt.

Falskt førerkort

- Vi reagerte blant annet på tilfeller av dårlig lastsikring, dårlig sikt ut av frontruta på grunn av pyntegjenstander, avrenning av fiskeslo fra lasterom og bremsefeil, sier Børresen.

Det ble skrevet ut totalt 26 anmeldelser i løpet av kontrollene. Disse gjaldt blant annet grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene, manglede førerrett og til og med et falskt førerkort fra Polen.