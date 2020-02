Sjå bildedryss frå Utflytt døl

Nyheter

1. februar arrangerte stiftinga G-Kultur kulturarrangementet i Teatersalen i Nynorskens hus i Oslo. Her var skriftsamlinga Unge røyster 2020, der loringen Håkon Noren var ein av bidragsytarane. Arrangementet vart skipa i stand for å markere at det var akkurat 100 år sidan Gudbrandsdalslaget i Oslo vart til.

Magnhild Bruheim var konferansier, og Inge Eidsvåg Per Arne Glorvigen og Jon Faukstad tok også del i programmet. Olav Brostrup Müller, kultursjef Lillehammer kommune, Hans Erik Kjosbakken, redaktør i Fjuken, Ragnhild Kolden, forfattar frå Lom/Oslo og Sigrid Sørumgård Botheim, forfattar og seniorrådgjevar i Språkrådet frå Lesja/Oslo var særskilt invitert.