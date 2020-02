Norgescup i perfekt park

Nyheter

- Parken er preppa og tråkka, det er perfekte forhold der nå. Det er ikke bra at det er for mykt, da blir landingene hullete og dårlige. Når det er kaldt blir det bedre. Så det er bare bra med noen minusgrader. Det er optimale forhold her nå, sier Ove Vadet i Dombås skiheiser.