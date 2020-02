- Det har vore eit privilegium

Nyheter

- Eg har drive på i mange år og no fortenar dei nokon ny. I tillegg slit eg med ei hand som, til tross for ein operasjon for tre år sidan, ikkje fungerer godt. Det gjer det ikkje enkelt å akkompagnere. Difor skal eg slutte i organistjobben og koret, fortel Paul Gunnar Lien.