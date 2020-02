Jernbanestrekningen mellom Dovre og Dombås er åpnet igjen

Nyheter

Det var litt før klokken 14.00 onsdag at et arbeidstog sporet av mellom Dovre og Dombås. Det var ingen personskader etter avsporingen, men en sporveksel ble skadet. Toget sto i tunnelen rett sør for Dombås stasjon. Dovrebanen ble derfor stengt, mens arbeidstoget ble berget og sporvekselen ble reparert.

Bane Nor melder at det avsporede arbeidstoget ble fjernet fra sporet onsdag kveld, og at sporvekselen var reparert et par timer seinere. Rundt klokken halv ett natt til torsdag ble strekningen åpnet for togtrafikk igjen.