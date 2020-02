Pål og Anne Cathrine var de første ut i den nye fjelløypa på Bjorli

Nyheter

Fredag var det første dagen med ferske spor i ny løype. Nå er det også en opptrakka løypetrase i fra Bjorli og Lesjaskog. Pål har tenkt på at dette var en passende trase lenge, og nå er det tilrettelagt for skiløpere i alle aldre.

Løypa starter fra toppen av fjellheisen i Bjorli skisenter, går bak Kongelberget og kommer ned igjen i Einbuløypa ved Sør-Einbu. Det er ikke en utfordrende trase, det er mye nedoverbakker om man går fra toppen av skiheisen.

Den skal holdes åpen til påska er over, på samme måten som den andre fjelløypa som går over Bøvertjønnin og via Bøverbotn ned til Bjorli.

– Det er totalt ni nye kilometer med spor. Går du helt tilbake til skisenteret blir løypa på 13 kilometer. Denne passer for både barn og voksne, forteller Anne Cathrine.

Kostnaden ved utvidelsen er ikke stor, det meste er gjort på dugnad. Det har vært befaringer, rydding og søknadsskriving.

– Det som koster noe er vedlikehold og trakking av løypa, sier Enstad.

I første omgang skal dette være et prøveprosjekt som skal vare i tre år. De to styremedlemmene forteller at løypetraseen ikke går innenfor noe naturvernområde, og at de har tatt hensyn til både fugle- og dyreliv.

Dette er den første store utvidelsen som er gjort av løypenettet på Bjorli siden lysløypeanlegget åpnet for over 10 år siden. De to forteller at styret i løypelaget har flere tanker om utvidelse som de ønsker å gjennomføre. Om det blir en realitet, kommer an på økonomien.

– Vi har planer om å knytte sammen løypenettet mot Brøstdalen, og arbeider videre med sammenhengende løype til Lesjaskog. Vi jobber også med å bygge garasje til løypemaskinene og med bedre skilting, sier Enstad.