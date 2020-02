Nyåpning av skøytebanen på Joramo

Nyheter

Det er lagt ned stor innsats av mange under dugnadsarbeid i høst og vinter, for å få i stand skøytebanen. Lørdag var det åpning på nytt, etter et løft av banen. Det er blant annet bygget nytt vant rundt banen, inngangen er forbedret, benker er snekret, samt egen grill og kaffekokingsavdeling. Akebakken, som ligger i nær tilknytning til skøytebanen, har også fått et løft.

Snorklipp med skøyte

Lørdag var det mellom 40 og 50 personer til stede under snorklippingen, som ble utført av Max Lindsø, med ei skøyte til saks. Etterpå var det bevertning, med pølser, saft, kake og kaffe. Sola satt en fin ramme rundt dagen og det var heller ikke noe å si på aktiviteten på skøyteisen. Små og store koste seg, og det var heller ikke fritt for at en og annen voksen kar ble som smågutter igjen.