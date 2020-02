– Her i regionen har vi kuttet nok

Nyheter

Politiet i Innlandet meldte denne uken at de må stramme inn på pengebruken. Selv med økte overføringer gjør økte kostnader at innstramminger må skje. Politiet i Innlandet har meldt fra om at de 2020 vil prioritere kriminalitetstypene vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper samt arbeidslivskriminalitet.

– Mindre alvorlig kriminalitet vil dermed ikke bli prioritert like høyt. Det kan bli lengre saksbehandlingstid og flere henleggelser, sier politimesteren.

Innsparingstiltakene skal være i hele organisasjonen.

Ordførerne i Nord-Gudbrandsdalen følger den økonomiske situasjonen med innsparinger i Innlandet politidistrikt med stor bekymring, og har via regionkontoret meldt klart fra til politimester Johan Brekke om dette.

– Vi mener vår region har tatt vår andel av innsparinger i form av tiltak som nedskalering av tjenester og tilbud til innbyggerne, nedbemanning av kontorer, vakante stillinger som ikke blir besatt og tap av beredskapsvakter. I vår region er det lange avstander og vi har store utfordringer med ras/flom-utsatte områder og krevende vinterforhold. I tillegg er vi en attraktiv turistdestinasjon som gjør at brukertallet i store deler av året er langt høyere enn antall innbyggere, skriver Mariann Skotte, Astrid Skomakerstuen Ruste, Eldri Siem, Harald Sve Bjørndal, Bjarne Eiolf Holø og Edel Kveen.

De har best om et møte med politimesteren for å skape en dialog om bekymringene de har.