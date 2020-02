Petter Ulsletten til X Games

Nyheter

Nyheten ble sluppet av Fri Flyt onsdag kveld, som meddeler at da Christian Nummedal denne uken ble invitert til den forholdsvis nye grenen Knuckle Huck under X Games i Hafjell i mars tok han på eget initiativ kontakt med arrangøren. Årsaken var at han heller mente kameraten Petter Ulsletten fortjente plassen.