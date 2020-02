Slik kan det nye slakteriet på Otta bli

Nyheter

Arbeidsgruppa for Gudbrandsdal slakteri arbeider for å kunne åpne et nytt slakteri i Sel, etter at det ble kjent at Nortura legger ned sitt slakteri på Selsverket. Denne uka melder de at det har vært møter med foredlingsbedriftene Fatland og Jæder.

– Vi arbeider nå mot en milepæl midt i mars. I løpet av mars er målet å ha på plass en mest mulig konkret beskrivelse av planene - inkl. overordnede økonomiske vurderinger, skriver arbeidsgruppa på sin Facebookside.

De har fått tegnet og kostnadsberegnet et nytt slakteri til en investeringskostnad på mellom 200 og 300 millioner kroner. Det er tegnet for både storfe og småfe. De sier også at de skal ha gode løsninger for uttak til nisje- og lokalmat.

De mener at plasseringen gjør at de har nærmere 25 000 tonn storfe og 8000 tinn småfe i sitt nedslagsfelt.

– Om noen uker vil vi ha laget en forretningsplan, som kan legges fram for de som ønsker å være medeiere, samt banker, Innovasjon Norge og andre interesserte, sier arbeidsgruppa, som har stor tro på prosjektet sitt. De arbeider med to forskjellige tomtealternativer til det nye anlegget.