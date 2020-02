Setter i gang etterforskningen over helgen: - Vi kan ikke utelukke noe

Nyheter

- Vi er her nå for å danne oss et overblikk og vil ta noen bilder inne i kirken før vi setter i gang med graving på mandag neste uke. Vi ønsker å danne oss et overblikk så tidlig som mulig før det blir for mye trafikk her, slik at vi kan få bilder av nærmest hvordan det så ut like etter brannen, forteller politioverbetjent Espen Eide i Innlandet Politidistrikt.

Politiet har i skrivende stund ingen ledetråder å gå etter før de setter i gang undersøkelsen, som er noe av grunnen til at de vil danne seg et bilde av åstedet før de setter i gang selve etterforskningen på hva som kan ha forårsaket brannen.

- Når vi starter etterforskningen kan vi ikke utelukke noen muligheter for hva som kan ha skjedd, forteller Eide på spørsmål om brannen kan ha vært påsatt.

Haakon Bolstad var innsatsleder fra politiet under selve hendelsen natt til torsdag, og har uttalt seg til media om at brannvesenet måtte bryte opp kirkedøren på vei inn for å slukke brannen, noe som minsker mulighetene for at noen kan ha gjort dette med vilje.

Politiet har også gått ut og bedt om tips fra lokalbefolkningen i tilfelle de kan ha sett noe onsdag kveld eller natt til torsdag som kan ha en forbindelse med brannen.