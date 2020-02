Har tro på at «Drosjefly» er fremtiden

Nyheter

Han er styremedlem i Gudbrandsdal lufthavn, som forrige uke presenterte planene sine for Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal. De arbeider med å få på plass en flyplass på Tolstadåsen mellom Vågå og Sel. Selskapet har tro på at en rivende utvikling innen blant annet el-fly kan passe godt inn, og at det om kort tid kan være på plass fly «on-demand», mer som ei drosje i lufta.