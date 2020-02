Krever et tilbud som er minst like godt tilbud - politikerne stiller krav til Sykehuset Innlandet

Nyheter

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal kom forrige uke med sin uttale rundt rapporten som er utarbeidet rundt avvikling av tilbudet på Bredebygden, og innføring av et nytt psykiatrisk tilbud på Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS).

Et utegående tilbud

Tilbudet på NGLMS skal være et tilbud under Distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Lillehammer. Her skal det være poli- klinikk, ambulant team, og et tilpasset døgntilbud. Pasienter fra Midt-Gudbrandsdal skal heretter benytte seg av tilbudet på Lillehammer.

Det blir større fokus på tverrfaglige team, kalt FACT-team, og ambulante team som skal ut til pasientene. I både ambulante team og FACT-team skal det være tett tilbud med helsetjenestene ute i kommunene. I rapporten står det at det skal være en «samhandlingsmodell som bidrar til at kommunene i samarbeid med spesialisthelsetjenesten i større grad kan behandle og følge opp egne innbyggere.»

Fortsetter mer brukerstyrt seng

I 2018 var det 485 unike pasienter som fikk et poliklinisk tilbud på DPS Otta. DPS på Bredebygden har i dag 15 senger. Pasientenes liggetid har et gjennom- snitt på 50 døgn. Det er også flere pasienter som har tilbud om brukerstyrt seng.

Det nye tilbudet skal ha kapasitet til 600 -700 liggedøgn på brukerstyrt seng hvert år. Det skal også være mulighet for en kort kriseinnleggelse eller et kort avklaringsopphold. Pasientene som ikke får et godt nok tilbud på Otta vil bli overført til DPS Lillehammer.

Tok til orientering

I forslaget til vedtak sto det at Regionrådet skulle ta Sykehuset Innlandets rapport til etterretning. Etter forslag fra lesja- ordfører Mariann Skotte (Sp) ble ordlyden endret til at den skal bli tatt til orientering.

– Sier vi at du har tatt den til etterretning sier vi oss enige. Og det er vi ikke, sa Skotte.

Dette sluttet alle seg til.

Føler seg ikke likeverdige

– Jeg frykter de kommer til å overføre en del ansvar til våre kommuner. Det er nevnt ei avklaringsseng og ei brukerstyrt seng. Dette synes jeg blir lite forutsigbart, sa Eldri Siem (Sp), ordfører i Sel, som også kom med et endringsforslag til vedtak.

– Vi skal være likeverdige samarbeidsparter med Sykehuset Innlandet framover. Pengesekken blir ikke større, så vi må dele på det vi har, sa Edel Kveen (Sp), ordfører i Skjåk.

– Vi er ikke likeverdige parter når de bare bestemmer seg for hvordan de vil ha det, svarte Harald Sve Bjørndal (BL), ordfører i Vågå.

– Det er viktig at vi sikrer et godt tilbud også i overgangsfasen, og at dette fungerer til noe nytt er oppe og går, sa Terje Jonny Sveen (Sel Ap).

Vil ha sikre økonomiske rammer

Regionrådet vedtok enstemmig å ta rapporten til orientering. De valgte å legge til merknader om at faglige, organisatoriske og økonomiske rammer for samarbeid og tilbud mellom kommunene og Sykehuset Innlandet må skisseres, og rapport fra gruppens arbeid legges frem til politisk behandling. Politikerne ønsker en beskrivelse av endringer som kommer ved DPS Lillehammer etter dette, og at en felles kompetanseplan mellom NGLMS og DPS blir utredet. Regionrådet krever også at et framtidig tilbud skal bli minst like godt som tidligere, og at Sykehuset Innlandet sikrer økonomiske rammer til dette tilbudet.