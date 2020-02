Nyheter

Ronald Kikut (Sp), varaordfører i Lesja, reagerer på uttalelsen som kom fra Pål Ellingsbø (Sp), varaordfører i Sel under et kommunestyremøte. Her uttalte Ellingsbø at det bør bli sett på å samle de videregående skolestedene i regionen på ett sted, på grunn av et stadig synkende elevgrunnlag.

– Dette er kunnskapsløst og historieløst. Slike utspill skaper uro blant innbyggerne som har elever som skal begynne på skolen. Slikt setter grå hår i hodet på folk, sa Kikut, som både ønsket en redegjørelse fra Sel og en gjennomgang på målsettinger og regelverk i regionrådet.

– Vi mister mye av elevgrunnlaget vårt i løpet av de neste ti årnene, og vi blir vingeklippet på yrkesfag. I et lengre perspektiv vil vi også bli utfordret på andre linjer. Vi må løfte opp at vi trenger ressurser for å kunne ha et godt kvalitativt tilbud, sa Ellingsbø.

Kikut fikk støtte fra Stig Erlend Banken (Skjåk Ap)

– Et slikt utspill fra Sel er uhørt og fryktelig beklagelig. Jeg er ikke sikker på om Sel hadde likt det dersom resten av 6K hadde ment det samme om Otta, sa Banken.

– Det er fylkespolitikerne som vedtar strukturen. Vi ser at det er noen som velger å reise til Vinstra på skole, og vi har utfordringer som vi som samla region må løfte og drøfte sammen, sa Eldri Siem (Sp), ordfører i Sel.

Regionrådet var enige om å bevare dagens struktur. Det ble samtidig tatt til orde for å kunne se utenom regionen når det gjelder elevgrunnlag til videregående skole, og et sterkere fokus når det kommer til ensomhet for dem som bor på hybel.