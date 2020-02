Kanskje du er den nye leiaren for Dombås idrettslag?

Nyheter

Erland Løkken har varsla at han ikkje vil ta attval som leiar i Dombås IL. Else Hole Ulekleiv tek ikkje attval som sekretær. Dermed må Vemund Rundtom i valkomiteen ut på leit etter nye personar som kan ha desse verva. Dette er ei leiting som går trått, men han håpar han finn gode personar til dei viktige verva i Dombås-samfunnet.

Løkken blir 80 år, og Ulekleiv 75 år.

– Vi har vore med i mange år. Det er greitt med avlastning, og at yngre folk kan delta, seier Løkken.

Idrettslagsleiaren seier at oppgåva er svært overkommeleg, men at han merkar at det kjem godt med å vera stødig på data.

Gode grupper

Dombås IL er organisert slik at det er forskjellige grupper som har ansvar for dei aktivitetane som idrettslaget har.

– Arbeidet her går svært godt, og det er ikkje noko problem å sitte i styret i idrettslaget når dette fungerer slik som det gjer, meiner Løkken.

Det har ikkje vore problem å få ta i folk til dei enkelte gruppene, det er til hovudstyret det er tråare.

– Vi har ansvar for å koordinere arbeidet mellom, passe på at dei forskjellige regelverka blir følgt og sikre økonomien vi treng til å drive. Det er ikkje mykje arbeid, og det er artig å få lov til å vere med å påverke det som skje. Vi skal legge til rette for godt arbeid ute i gruppene, seier Løkken.

Ikkje mykje arbeid

Mange er redd for å engasjere seg av det dei er redd for å måtte bruke mykje tid på å skaffe dugnadsfolk, eller bli nøydde til å jobbe mykje dugnad sjølv. Slik er det ikkje, kan dei to fortelje.

– Alle arrangement er det gruppene som styrer med. Men sjølv om du ikkje må bidra på dugnad kan det hende du får lyst likevel, da dette er ein god sjanse til å bli kjent med det laget driv med, seier Løkken, som har vore engasjert i idrettslaget sidan han flytta heimatt til Dombås for 42 år sidan.

– Idretten har stått meg nær i alle år, og det er eit viktig tilbod for å ta vare på barn og unge. Sjølv om vi må dyrke einarane, så er det masseidretten som er viktig. Eit idrettslag skapar trivsel og betre helse, og er viktig for heile bygda, meiner Løkken.

Løkken påpeikar at ein ikkje treng å ha ungar som er aktive i laget i dag for å ta på seg desse verva.

– Eit godt idrettslag er viktig for heile lokalsamfunnet.

Tek imot meir støtte

Løkken har også ei anna oppfordring til dombesingane.

– Vi saknar folk som vil vera støttemedlemar. Det kostar så lite, men det betyr så mykje for oss økonomisk - blant anna fordi tilskot og spelemidlar ofte vert tildelt etter talet på medlemmar i laget, seier han.

– Eg veit det er mange som har verv og oppgåver i andre styrer, som tenkjer at dette er store verv å ta på seg. Det er det altså ikkje, seier Rundtom, og legg til at det også trengs nye medlemmar i valkomiteen.

Rundtom har tru på at det er folk som tenkjer at dei kanskje har lyst til å prøve seg. Da håpar han dei tek kontakt med han, Løkken eller Ulekleiv for å høyre meir om kva oppgåvene går ut på.

– Det er veldig viktig at nokon melder seg, det må vere folk i alle desse verva, seier han.

Årsmøtet i idrettslaget skal vere den 19.mars, da må alle namn vere klare.

– Vi håpar medlemmane møter opp, det er årets viktigaste møte. I tillegg kjem Terje Kleiven for å fortelje om skihistoria i Nord-Gudbrandsdalen, seier dei.

Dombås IL vart stifta i 1926, og har i dag rundt 250 aktive medlemmar.