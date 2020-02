2020 er skotår: kva vil det seie?

Nyheter

Definisjonen på eit skotår er eit år som er deleleg med fire, men ikkje med 100. For eksempel er då år 2020 skotår, medan år 2200 vert det ikkje.

Solår og kalenderår

Som vi veit tek det Jorda eit år å krinse rundt Sola èin gong, som vert kalla eit solår og består av 365,24220 døgn. Eit kalenderår må difor ha eit heilt antall dagar, så ein gong kvart fjerde år vert ein ekstra dag skote inn i februar. Slik vert gjennomsnittslengda av eit solår og eit kalenderår veldig like og vi får det vi kallar skotår.

Den julianske kalenderen

Ein må langt tilbake i historia for å sjå kvar og korleis skotår oppstod. Faktisk må vi tilbake til tida då Julius Cæsar var keiser og innførte den julianske kalenderen. Her var nemleg mars den fyrste månaden i året, noko som då gjorde februar til den siste månaden og den ekstra dagen i året skulle difor legges her.

Men i staden for dette, vert skotårsdagen lagt som eit dobbeltdøgn den 24. februar. Den gregorianske kalenderen erstatta den julianske i 1582, og sidan 1. mars 1700 har Noreg hatt 29. februar som fast skotårsdag.

Frie tøylar for kvinnelege friare

Opp gjennom tidene har det vore mange tradisjonar og myter knytt til denne sjeldne dagen. Blant anna vert skotårsdagen sett på som den einaste dagen der ei kvinne har lov til å fri til ein mann. Skikken kan sporast tilbake til 400-talet. I Skottland skal skotårsfrieri ha blitt innført ved lov i 1288. Takka mannen nei, fekk han straff i form av bøter og kvinnen fekk kompensasjon i form av lærhanskar - for å skjule at ho mangla forlovelsesring - èi rose og eit kyss.

Ein anna spesiell ting med denne dagen er at dei som er født 29. februar endeleg kan feire bursdagen sin på dagen sin og ikkje dagen før eller etter.