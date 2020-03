Ønsker ikke forbud

Nyheter

Det var Norsk villreinsenter på Hjerkinn som anmodet Dovre kommune om å regulere villcampingen gjennom en forskrift. I saksutredningen går det frem at Villreinsenteret opplever at et økende antall bobilturister overnatter på parkeringsplassen, som først og fremst er tiltenkt besøkende til utsiktspaviljongen Viewpoint Snøhetta. De uttrykker bekymring for at både tilkomstvei og parkeringsplass på sikt vil bli omdannet til en ren oppstillingsplass for bobiler.