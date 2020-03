– Dette er klønete av dovreordføraren

Nyheter

Liv Enstad, leiar i Lesja fjellstyre, reagerer på ein e-post dovreordførar Astrid Skomakerstuen Ruste har sendt til Klima- og miljødepartementet i saka om setrene i Vesllie.

– Det er fleire formuleringar i e‐posten som eg finn merkeleg, og ein kan lure på om ein har vore i det same møtet med statsråd Elvestuen, som Ruste var i den 19. desember, skriv Enstad.

Ho har funne e-posten på postlistene til departementet, og i sitt brev til Dovre kommune siterer ho følgjande:

"Vi ser at Lesja vil hegne om de tidligere sentereiernes ønsker og det blir mye bråk og uro i lokalsamfunnet etter disse møtene. Leder i Lesja fjellstyre har forholdsvis god dialog til tidligere seter eiere, samt at ordfører i Lesja er under press for å fronte deres syn. Vi mener det er i alles interesse å ikke skape mer oppstyr rundt denne saken og at Dovre kommune og fjellstyret deltar eller har eget møte med departementet."

Enstad attendeviser habilitetsspørsmål, og ser på insinuasjonane som Ruste kjem med som grove.

– Fjellstyrets representantar er valt av kommunestyret i kvar einskild kommune i henhald til Fjellova. Fjellstyret si viktigaste oppgåve er å forvalte bruksrettane i statsallmenningene til beste for dei med bruksrett og ålmenta, herunder m.a.beiting og seterdrift. På møtet med Elvestuen i desember var mitt viktigaste bodskap at seterbygningane i Vesllie skulle bestå og ivaretakast på ein måte som ikkje ville skape meir aktivitet og ferdsel i området. Eg kan ikkje sjå at det skulle vere kontroversielt og skape "mye bråk og uro i lokalsamfunnet" etter denne uttala, skriv Enstad.

Ruste har sendt svar til Enstad der ho seier at ho heile tida har vore klar på at dersom bygningane skal bevarast skal det skje i Dovre fjellstyre sitt eige.

– Dette har vore godt argumentert frå fjellstyret si side, og eg har som representant for Dovre kommune støtta dette sidan setrene ligg i statsallmenning i Dovre, skriv Ruste.

Ho seier også at dette har vore tilrådinga frå nasjonalparkstyret som forvaltningsmyndigheit.

Ruste seier ho var av den oppfatning at det var eit felles ynskje at husa får stå, men seier at ho på møtet i departementet i desember skjønte det slik at dei tidlegare setereigarane såg det som einaste løysing at dei fekk overta husa.

– Klønete svar eller ei så var det mi oppfatning av situasjonen. At dette vert tileigna større meining gjennom tolking kjenner eg meg ikkje att i. Dette var heller ikkje eit tema på møtet i departementet den 25. februar, dit Lesja fjellstyre var invitert- men ikkje møtte, skriv Ruste i sitt svar.