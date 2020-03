Tømmertog har sporet av på Dovrebanen: - Det er veldig mye ødeleggelser

Nyheter

Skadene er omfattende og det vil ta tid å reparere.

- Togtrafikken vil bli veldig påvirka. Det er veldig mye ødeleggelser og banen er stengt pr. nå. Det er mye som må på plass, forteller pressevakt og kommunikasjonsansvarlig i Bane Nor Dag Svinsås.

Beredskapsledelsen har stått på siden klokken 07 fredagsmorgen og det skal fortsettes med jevnlige møter utover døgnet. Håpet er å få sporet i orden så noen godstog kan kjøre i løpet av helga.

- Prognosen på togene nå er at godstogene blir tatt over klokken 01:00 natt til søndag. De blir da trukket av Bane Nors diesellokomotiv. Da stopper vi togtrafikken for å fikse kontaktledningen søndagsformiddag. Den regner vi med å få opp til klokken 01:00 natt til mandag på ett spor, så tog kan ikke krysse der, sier Svinsås.

Togsporene har store skader og master har falt ned. Svinsås sier deler av sporveksel sannsynligvis må skiftes, men det er mye snø på stedet så det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye arbeid som må legges ned.