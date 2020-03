Nyheter

Det vert bestemt fredag og ungdommane i musikalen blei difor bedt om å ta fri.



- Ingen i gruppa er smitta

- Det vert ikkje øving i helga, men etter det kjem vi til å køyre som planlagt. I morgon skal riggegjengen gå i gong med scenearbeid, fortel regionkonsulent Kristin Haave.



Grunnen til at det ikkje vert noko øvingshelg denne helga, er fordi nokon i nærleiken av musikalgruppa tok ein smittetest og venta på prøvesvar. Difor ville dei vera heilt sikre på å ikkje få eller spre smitte og bestemte, i tråd med kommunelegen, at det var best å ta fri denne helga.



- Ingen i gruppa er smitta. Dei er friske og raske, så sjølv om vi mister denne helga, regner vi med at vi kan starte på og køyre vidare med den planen vi har lagt for neste helg. Då vert det lydprøver og alle teknikarane vil vera på plass. Så vi håpar ungdommen tek att det dei mistar denne helga, noko eg tenkjer ikkje er noko problem; dei er ein veldig pliktoppfyllande og god gjeng, seier Haave.