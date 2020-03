Johanne Killi tok bronse i Friski Big Air

Nyheter

Totalt sju utøvere konkurrerte om seieren i Friski Big Air på Hafjell. Gjennom konkurransen hoppet Killi seg mellom første, andre, tredje og fjerdeplass. Til slutt kom canadiske Megan Oldham på førsteplass, amerikanske Maggie Voisin på andreplass og Dombås-jenta hentet hjem bronsemedaljen.

Plassbytte gjennom fem hopp

I sitt første hopp gjennomfører Killi en Switch double cork og landingen sitter. Etter første hopp lå hun som nummer èn.

- Jeg var uheldig rett før jeg startet og tryna, men det gikk veldig bra, sier Killi til NRK mellom hoppene.

I runde to tar Killi en 720 Japan grap, som er et enklere triks enn i første runde. Hun lander godt. I tredje hopp gjør hun et Cork 900 tear grab-hopp - men denne gangen klarer hun ikke å holde seg på beina og faller idet hun treffer bakken. Hun forblir på andreplass.

I det fjerde hoppet gjør hun et nytt forsøk pået Cork-hopp, og denne gangen lander hun godt.

- Det blir spennende å se. Jeg må planlegge med trener på toppen, så får vi se, sier Killi mellom hoppene.

I femte hopp gjør hun en Switch 1080 Japan grab, lander godt og suser dermed inn på en tredjeplass.

Totalscore til slutt

Dommeren dømmer hoppene i så mange runder de rekker på 25 minutter. Det er det samlede resultatet til slutt som blir scoren.

Killi har totalt seks X-Games medaljer. Hun måtte stå over X-Games Aspen i januar grunnet ryggskade etter å ha kjørt inn i et gelender. Hun ble nummer tre sammenlagt i verdenscupen.