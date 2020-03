Juni-sølv i junior-NM

Nyheter

Juni beholdt roen selv om starten i gruvebygda ble utsatt i to timer. Det var kulda som førte til at det ble forskyvninger i programmet. For det ble målt 21 minusgrader rett før det som var satt som ordinær start. Det var for mye til at juryen vil slippe løperne ut i sporet. Spesielt så lenge det var meldt mildere utover dagen. Det ble bestemt at samtlige starttidspunkt skulle forskyves med to timer og dermed var det bare ta tiden til hjelp for Arnekleiv og de andre.