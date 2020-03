Petter Ulsletten fikk fjerdeplass i sitt første X-Games

Nyheter

Ut fra de totalt åtte utøverne, skilte tre stykker seg ut. Førsteplassen gikk til Alex Hall, andreplassen gikk til Jesper Tjader og tredjeplassen gikk til Henrik Harlut.

Ulsletten legger seg på andreplass etter første hopp. Denne plasseringen beholder han i to runder før han blir plassert på fjerdeplass. Etter et såkalt Nosepress cork 720-hopp går han opp til tredjeplass. I femte og siste runde kliner han til og satser på et triks med flere salto - men det ender i et fall.

Det ser ut til at Ulsletten skal stikke av med en bronsemedalje, men Alex Hall gjør et kjempehopp i siste runde og trykker Ulsletten ned fra en mulig pallplassering.

Ulsletten fikk plassen sin i denne øvelsen fra Birk Ruud. Ulsletten konkurrerer i X-Games for første gang, men er ansatt som kameramann for Marcus Kleveland for å filme til sosiale medier.

Knuckle Huck Ski preges av de mest spektakulære triksene. Dømmestilen går ut på å dømme utøverne på antall runder de rekker på 20 minutter.