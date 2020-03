Killi glapp i Slopestyle: - Jeg mistet pusten

Nyheter

Tåka kryper på ut i racet, men jentene fullfører hopp og triks likevel. Det var ikke dagen for Killi denne gangen og kom på fjerdeplass. Førsteplass gikk til Maggie Voisin, andreplass gikk til Mathilde Gremaud og tredplassen gikk til Giulia Tanno.

Slopestyle har flere rails og to hopp. Et av railene kalles Spider, eller edderkopp. Utøverne er avhengige av å stå på railen så langt det lar seg gjøre for å få full uttelling. Denne gangen varer runden i 32 minutter.

X-Games: Johanne Killi tok bronse i Friski Big Air Det ble tredjeplass på Dombås-jenta Johanne Killi i Friski Big Air på lørdag.

I første runde holder Killi seg på railen - men idet hun når tredje rail, faller hun og lander på siden på railen og klarer ikke fullføre resten av første runde.

- Det gikk bra. Jeg angrer litt på at jeg gjorde det fordi jeg følte jeg hadde kontroll inn mot railen, så jeg får se hva jeg kommer på med nå, sier Killi etter første hopp og sier det ikke ble ribbensbrudd, hun bare mistet pusten litt.

I andre runde gjennomfører hun railen hun falt på i forrige runde, men etter to endte runder er hun fortsatt ikke plassert.

I tredje runde gjelder det. Hun tar det mer forsiktig, men lander godt og tar det fullt ut på railen. Hele runden sitter bra - men i det siste hoppet mister hun balansen og faller igjen. Killi er fortsatt ikke blant topp seks.

I den siste runden gjennomfører hun godt og tar trikset Double Cork 1080 på siste hoppet - som er det samme hun prøvde på i forrige runde da hun falt - og denne står idet hun fullfører. Hun ender opp på fjerdeplass.

- Jeg gjorde litt småfeil og det er litt kjipt, men er glad jeg landet det siste hoppet der, sier Killi etter endt løp.

Selv om det ikke ble medalje denne gangen, er Killi den med flest X-Games medaljer i Norge. Med gårsdagens bronse ble dette hennes 7. medalje.