Ungdomsmusikalen utsettes

Arrangøren fikk i helgen en sterk anbefaling fra kommunelegen i Sel om å stoppe all musikaløving, grunnet smittefaren med koronavirus. Nå velger de å avlyse de oppsatte forestillingene.

I en pressemelding beklager arrangøren at de ikke får gjennomført forestillingene som planlagt, men at de vil gjøre alt for at ungdommene skal få vise ROCK OF AGES på et senere tidspunkt.

- Vi er allerede i gang med å se på datoer som kan være aktuelle. Vi er klar over at dette ikke er noen enkel jobb, for det er et stort apparat som skal settes i gang igjen, men vi har ikke lyst til å gi opp enda, skriver Kristin Haave i pressemeldingen, og forsikrer samtidig at billettene som allerede er solgt, vil bli refundert.