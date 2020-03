Fleire arrangement avlyst som følgje av koronaviruset

Nyheter

Både landbruksmessa som skulle gå føre seg i Lesja sentrum laurdag den 14. mars, samt premiere på Lesjarevyen same dag, er no utsett inntil vidare på grunn av fare for koronasmitte. Samstundes er også Fredheim omsorgssenter og Furukroken i Dovre kommune, samt Lesja sjukeheim, stengt for besøkande.

Vil finne ny dato

Ungdomslaget Verdandi, som står som arrangør for Lesjarevyen, har i samråd med smittevernlege i Lesja kommune vald å utsette alle revyforestillingane.

- Etter mange månader med skriving og øving, og mange som gleder seg til revy og Baksia-fest, så er dette sterkt beklageleg, opplyser arrangøren på arrangementets Facebook-side.

Dei vil kome attende med ny dato for revyen, og kan informere om at dei som har kjøpt billett vil ha billett til nye datoar.

Både revyen og landbruksmessa skulle gå av stabelen førstkommande laurdag. Lesja kommune ser det ikkje tilrådeleg å arrangere større arrangement som dette grunna smittefaren.

- Etter dialog med kommunelege Kristine Stuedal på Lesja er det bestemt at Landbruksmessa på Lesja må utsettast. Dette for å ikkje bidra til spreiing av smitte av koronavirus. Vi hadde gleda oss til å ønskje utstillarar frå heile landet og publikum frå heile regionen velkommen. Dette må vi dessverre sette på vent på ubestemt tid. Vi vil kome attende med ny dato for messa når dette er klart, opplyser arrangøren i Levande Lesja og Lesja kommune.

Fylkesmannen ber også kommunar om å nøye risikovurdere arrangement og samlingar der folk møtes. Alle store arrangement bør planleggast i samråd med kommunehelsetenestene, i følge folkehelseinstituttet.

Ingen påviste tilfelle

I Lesja er det per no ingen påviste tilfelle av sjukdommen, men nokre personar er satt i karantene både i Lesja og Dovre.

- Vi veit no at koronavirus spreier seg raskare enn andre virus og er meir smittsamt. Risikogrupper er eldre menneske, spesielt dei med kronisk sjukdom, og også yngre menneske med redusert immunforsvar, opplyser HOF-sjef Therese Gjersøe Hole i Lesja kommune.

Ho fordrar også alle til å ta eit kollektivt ansvar, vere lojale, ta omsyn og følgje råd frå sentrale helsemyndigheiter, samt det som blir avgjort eller oppmodast om i kommunen når det kjem til smittefare.

Tysdag denne veka bestemte kommunelegen i Lesja at også svømmehallane i Lesja er stengt frå og med denne veka til over påske, som eit tiltak på å redusere spreiing av sjukdommen.

Både Lesja og Dovre kommune fordrar til å kontakte Folkehelseinstituttet for meir informasjon om sjukdommen. Dette for å avlaste det lokale legekontor. Dersom ein trur ein er smitta bør ein ringe fastlegen.