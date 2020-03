10 prosent av innbyggerne i Sel sitter i karantene - 27 med påvist smitte i Innlandet

Nyheter

– Det er viktig at vi gjør riktige ting til rett tid. Da vil viruset gjøre mindre skade. Dette er en krevende situasjon, og det vil bli betydelige utfordringer framover, sa fylkesmann Knut Storberget da han onsdag holdt pressekonferanse over Skype.

Dette er også et tiltak for å forhindre spredning av viruset. Alle ansatte hos Fylkesmannen som kan ta hånd om arbeidsoppgavene sine fra hjemme skal gjøre det, og alt av kurs og konferanser er avlyst. Storberget sier dette er for å sikre at fylkesmannsembetet klarer å takle de oppgavene de venter seg i månedene som kommer.

Storberget fortalte at han onsdag hadde hatt møte med alle kommunene. Han har nå, sammen med fylkeslege Harald Vallgårda og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund, laget det han kaller en Innlandsstandard som de mener er tilrådelig.

– Vi mener det er bra med et sett felles kjøreregler. Rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet skal også lyttes til. Og kommunene står fritt til å stramme inn enda mer enn dette. Dette er ikke hugd i stein, kjørereglene kan forandres, sa Storberget.

Onsdag kunne Vallgårda fortelle at det til nå registrert 27 personer med coronasmitte i Innlandet. Aller verst rammet er Sel kommune, der over 10 prosent av innbyggerne sitter i karantene og 19 innbyggere er smittet.

Blant rådene de kommer med er blant annet at flest mulig skal ha hjemmekontor, unngå unødvendig bruk av kollektivtransport, ikke ha kropsskontakt, ha fjernundervisning til elever på ungdomsskole og videregående, ikke besøke sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner.

– Kjørereglene er påminnelser om hvordan folk flest skal oppføre seg, men har også punkter knyttet til skoler og arrangement. På noen punkter er kjørereglene tydeligere og «strengere» enn det er lagt fram fra nasjonalt nivå.Når det gjelder skoler og barnehager er det helt nødvendig at disse er i drift, slik at foreldrene kan gjøre sine samfunnsoppgaver, sa fylkesmann Storberget.

Her er Innlandets kjøreregler: