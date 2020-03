72 jerver har blitt felt

Nyheter

Ved lisensfellingsperiodens slutt 15. februar var 72 jerver belastet kvoten. Miljødirektoratet vurderer ekstraordinære uttak utover våren.

Kvoten var på totalt 120 jerver, fordelt på de forskjellige rovviltregionene. I rovviltregion 3/Oppland var det en kvote på 10 jerver, her har åtte av dem blitt tatt ut. Det var i Midt-Norge det ble felt flest, med 24 av en kvote på 28.

– Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere jervebestanden. Samlet har det vært høyere uttak i lisensfellingsperioden i år enn de to foregående årene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Lisensfellingen startet 10. september i fjor og varte til og med lørdag 15. februar. 50 av de 79 jervene er felt av lisensjegere, 5 er felt av kommunale fellingslag etter vedtak om skadefelling, 1 dyr er påkjørt og 16 dyr er felt av Statens naturoppsyn etter vedtak om ekstraordinære uttak.