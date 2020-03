Biskopen innfører maksgrense på deltakelse ved begravelser

Nyheter

I en pressemelding ber biskopen om at det innføres begrensning på antall deltakere ved bisettelser og gravferder i Hamar bispedømme.

– Det skal ikke være flere enn 100 personer tilstede under seremonien. Dersom kommunelegen lokalt har gitt lavere antall for møtevirksomhet, er det den lokale vurderingen som gjelder, skriver rådgiver Jorun Vang i Hamar bispedømme.

Bispedømmet sier at det så langt som mulig skal være mulig å ta en verdig avskjed med den døde, men at arrangementet i sin egenart vil ha en høyere risiko for smittespredning. Derfor anser de det som nødvendig å sette inn begrensende tiltak.

– I vår vurdering er det lagt stor vekt på at så langt det er mulig innenfor helsemyndighetenes retningslinjer, så skal etterlatte få mulighet til å ta en verdig avskjed med den døde. Gravferd er et arrangement som i sin egenart, vil ha en høyere risiko for smittespredning. Derfor anser biskopen det som nødvendig å sette inn begrensende tiltak.

Flere tiltak

Biskopen har satt opp en liste over tiltak, der de anbefaler at minimum ett av dem gjennomføres ved begravelser. Dette er at deltakelse begrenses til bare de nærstående, dørhåndtak og flater som er naturlig å berøre med hender i seremonirommet desinfiseres, at det oppfordres til å unngå klemming og håndhilsning og å ikke benytte kondolanseprotokoll

– I tillegg kan en lokalt ha andre tiltak og ordninger, skriver Vang.

Tiltakene mot smittespredning også gjelde gudstjenester, vielser, andakter og andre arrangement.

– Inntil videre anbefaler biskopen også at det ikke tilbys nattverd. Det vil fortsatt være mulig med nattverd overfor enkeltpersoner ved behov, skriver Vang.

Avlyst i Lesja og Dovre

Kirkene i Dovre følger rådene fra kommunelegen i Dovre og avlyser alle aktiviteter ut mars. Dette gjelder blant annet konfirmantsamlinger, babysang, rom for bønn, det gode måltid, gudstjenester og andakter på Fredheim. I Lesja er alle arrangement i kirkens regi avlyst fram til 13. april.

Felles for begge kommuner er at planlagte dåpshandlinger vil bli holdt som en lukket seremoni for dåpsfølget. Begravelser vil bli gjennomført med det avgrenset antall deltagere.

– I denne situasjonen blir vi stilt på prøve, både som enkeltmennesker og lokalsamfunn. De reglene som gis, er gitt for å sikre alles trygghet og helse, ikke minst de som er i risikogruppene, de svakeste blant oss. Vi skal støtte hverandre, holde motet oppe, hodet kaldt og hjertet varmt i tiden framover", sier prest Magnus Halle på Facebooksidene til kirkene i Lesja.