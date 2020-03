Det er færre villrein i Rondane Nord enn antatt

Nyheter

Bestandsplanen for årene 2016-2020 har en målsetning på 1200 dyr i vinterstammen. Torsdag 5. mars ble det gjort en minimumstelling med helikopter i Rondane Nord. I dagene før dette foretok bakkemannskap fra Sel fjellstyre registreringer sør for Ula Elv. Tellingen nord for Ula ble samkjørt med telling i Snøhetta villreinområde med mannskap fra Dovre, Sunndal og Lesja fjellstyrer. Det ble under tellingen observert 957 reinsdyr i dette området. Sør for Ula elv i Sel kommune er det observert 439 dyr. Dette er i området man forventer med et bestandsmål på 500 dyr i vinterstammen.

– Resultatet sier oss at bestandsveksten i planperioden har vært svakere enn hva det har vært lagt opp til nord for Ula. Villreinutvalget vil analysere resultatet sammen med kunnskap om bestandssammensetning sist høst, kalveproduksjon sommer 2019 og med ekstra fokus på å vurdere konsekvensene av fjorårets fotråteutbrudd. Villreinutvalget vil så foreslå en kvote for 2020 overfor villreinnemnda, sier fjelloppsyn Tore Larsson i Dovre fjellstyre.

Larsson sier at resultatet av minimumstellingen antas å være representativt for tilstanden, selv om det aldri kan utelukkes at det kan være mindre flokker og enkeltdyr som ikke er fanget opp i tellingen.