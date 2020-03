Stenger videregående på Otta 

Nyheter

Dette opplyser skolen i en pressemelding onsdag kveld. Kriseledelsen i Innlandet fylkeskommune tok denne beslutningen onsdag ettermiddag, i samråd med kommuneoverlege Therese Renaa i Sel kommune.

Stengningen gjelder kun avdelingen på Otta, ikke avdelingene i Lom og på Dombås, og gjelder i første omgang til og med fredag 20. mars.

Dette er den andre videregående skolen i Innlandet som stenges. Vinstra vidaregåande skule ble stengt mandag.

Føre var-tiltak

Årsaken er at et stort antall elever og lærere er satt i karantene fordi de kan ha hatt kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Det gjelder også rektor Kristin Undseth, som allerede har vært i karantene og jobbet hjemmefra en ukes tid.

- Jeg har stor forståelse for denne beslutningen. Det viktigste nå er å bidra til å hindre spredning av smitte, sier hun.

Skolen varsler

Elevene blir varslet om stengingen direkte fra skolen. Ingen elever skal møte på skolen torsdag. Lærere som ikke er satt i karantene, møter som vanlig.

Skolen vil strekke seg langt for å tilby et alternativt undervisningsopplegg.

- En del er allerede i gang, i og med at vi har hatt både elever og lærere i karantene en stund. Lærere kommer til å ta kontakt med elevgruppa si. Vi skal bruke de digitale mulighetene vi har for å få til et best mulig tilbud til elevene våre, forteller Undseth.