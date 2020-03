Heimevernet stå klare til hjelpe politiet

Nyheter

– Dersom politiets ressurser blir uttømt på grunn av denne situasjonen, vil de kunne sende en bistandsanmodning til Forsvaret om personell, sier Kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet sier til Bergens Tidende at dersom politiets ressurser blir uttømt på grunn av denne situasjonen vil de kunne sende en bistandsanmodning til Forsvaret om personell.

Grosberghaugen sier de har en løpende dialog med både politiet og fylkesmennene.

Samtidig velger HV å utsette all øving, trening og kursvirksomhet fram til 1. mai. Heimevernet opprettholder normal beredskap og er klar for oppdragsløsning som normalt.

– Dette gjør vi for å ivareta personellet vårt og for å opprettholde den operative evnen. Til tross for en krevende situasjon skal Heimevernet være klare til å løse oppdrag om situasjonen krever det, sier sjefen for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, i en pressemelding.

Forsvaret har etter at øvelsen Cold Response ble avlyst fått frigitt ressurser og personell. Det gjør at Forsvaret er klare til å bidra i krisesituasjonen, dersom sivile myndigheter ber om det.

– Vi kan bistå med karantene-infrastruktur, både i garnisonene våre, men også ved å etablere egne forlegningsplasser med våre basesett, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Til nå har Forsvarets sanitet støttet Drammen sykehus med teltmateriell som brukes som et såkalt triage – et sted der helsepersonell prioriterer pasienter og videre behandling ut fra pasientenes medisinske tilstand.