Opprettet felles kriseledelse for Lesja og Dovre

Nyheter

Staben er felles for begge kommuner, og knytter til seg aktuelle fagpersoner fra begge kommuner etter behov. Medlem i krisestaben, Ellen Sørumgard Syse, forteller at de i situasjonen som er oppstått rundt koronaviruset, har to hovedoppgaver.

- Det ene er at vi skal sørge for informasjon internt og eksternt. Det er et enormt informasjonsbehov hos folk, både ute i befolkningen, men ikke minst også internt i kommunene. Det andre er at vi skal koordinere personell og støtte virksomhetene. Vi må påberegne at en del blir syke og/eller må i karantene, og da er vi avhengige av ekstra personell for å drifte viktige funksjoner innen liv og helse, sier hun.

- Vær gode naboer

Staben har så langt gjennomført noen møter og jobbet en del imellom, men Sørumgard Syse venter at arbeidsmengden vil øke fremover.

- Med de tiltakene regjeringen iverksatte i dag, har situasjonen endret seg og staben påberegner større og/eller mer kontinuerlig arbeid i dagene som kommer, sier hun.

Krisestaben har en egen side på internett, og benytter også sosiale medier for å få formidlet situasjon. De oppfordrer dessuten alle innbyggere til å bli med på en «info-dugnad».

- Radio og TV gir mye god, allmenn informasjon. Ellers oppfordrer vi alle til å ha omsorg for hverandre – vær gode naboer. Vet du om en nabo som ikke har internett, dobbeltsjekk at de har fått med seg siste info fra myndigheter og liknende, sier Sørumgard Syse.

Utkjøring av varer

Enkelte kommuner har innført reiserestriksjoner inn og ut av kommunen. Krisestaben henviser til de tiltak og anbefalinger som regjeringen og helsedirektoratet har formidlet. Pålegg og strengere restriksjoner kan eventuelt vedtas av kommunenes smittevernlege.

Folk som blir satt i karantene og som trenger helsehjelp, må kontakte fastlege på telefon, alternativt legevakt på telefon 116117.

- Ved behov for hjelp til eksempelvis handling, så har flere av butikkene i kommunene våre tilbud om hjemkjøring. Ellers gjelder jo oppfordringen om å hjelpe hverandre i den situasjonen vi nå er, poengterer Sørumgard Syse.

Hun oppfordrer folk til å følge med på krisestab.no for oppdatert informasjon.

- Her vil det i morgen, fredag, også komme informasjon om diverse andre kontaktpunkt, som telefon med mer, avslutter hun.