Private tannleger: – Vi har ikke stengt

– Det er kommet informasjon om at offentlige tannklinikker er stengt, og kun har åpent for akuttbehandling framover. Dette omfatter ikke private tannklinikker, sier tannlegene Elisabeth Stende Simonsen, Inge Simonsen og Simen Wigenstad på Dombås.

De sier at klinikkene er åpne som vanlig. Mange pasienter har i løpet av dagen kontaktet dem om dette.

– Vi presiserer derimot at de ikke tar imot pasienter som har vært utenlands i løpet av de to siste ukene, har vært kontakt med coronasmittede eller har symptomer på forkjølelse eller influensa, sier de.

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ut april 2020 gjelder også for private tannleger.

– Helsedirektoratet finner det svært viktig å sikre så god personell kapasitet som mulig i norsk helsevesen. Vi bør derfor søke å unngå den krevende situasjonen vi står overfor med potensielt mange syke samtidig. Reiser utenlands med fly og andre offentlige transportmidler vil kunne øke risikoen for at kritisk helsepersonell blir utilgjengelig for arbeid ved hjemkomst, skriver Helsedirektoratet i sitt vedtak.