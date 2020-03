Snuser på muligheten for et nytt DovreDågå

Nyheter

Vigga skrev om DovreDågå i desember i fjor, i anledning at det var 20 år siden sist arrangement. DovreDågå ble startet opp på begynnelsen av 80-tallet, og gikk med noe ujevne mellomrom frem til 1999. Kulturkonsulenten ville derfor se på muligheten for et nytt arrangement, og tok saken opp under et åpent møte med frivillige lag på Toftemo i forrige uke.