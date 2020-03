Stenger alle videregående skoler og tannklinikker

Nyheter

Det var kriseledelsen som tok denne beslutningen torsdag formiddag. Stengningen gjelder fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Ny fase

- Vi er nå inne i en ny fase. Smittespredningen har eskalert på kort tid, og smitten foregår nå innenlands. Det er viktig at vi alle bidrar med det vi kan for å begrense smittespredningen, sier fylkesrådmann Tron Bamrud.

De nye tiltakene er i tråd med anbefalingene fra Fylkesmannen i Innlandet, som i går uttrykte ønske om mer kraftfulle tiltak for å begrense smitten.

- Vi har nå hatt to dager med en kraftig stigning i tallet på antall smittede. Det tilsier kraftige tiltak, mener Bamrud.

Nettbasert undervisning

Det innebærer at samtlige videregående skoler i Innlandet stenger fra i morgen tidlig, fredag 13. mars. Fra før er de videregående skolene på Vinstra og Otta bestemt stengt.

Det er ikke snakk om å stoppe undervisningen. Alle skolene vil nå å legge til rette for nettbasert undervisning. I tillegg til å være et smittebegrensende tiltak, vurderes dette også til å være det beste med tanke på å sikre best mulig undervisning over tid.

Når det gjelder Fagskolen Innlandet og de to folkehøgskolene på Ringebu og Toten, er det de respektive styrene som tar beslutning om eventuell stengning. Fra fylkeskommunens side blir det anbefalt å stenge også disse.

Kun akutt behandling

De 41 tannklinikkene i fylket vil kun yte akutt behandling framover, mens vil være stengt for ordinær og planlagt drift – i første omgang til og med fredag 27. mars.

Tannklinikkene har for lengst innført strenge hygienekrav for å begrense smittespredningen, og disse vernetiltakene vil bli fulgt opp.

Kollektivtrafikken

Busstilbudet berøres også av koronaviruset. Flere bussruter er innstilt, først og fremst fordi skoler er stengt. Oppdatert oversikt over stengte ruter ligger på Innlandstrafikk sine nettsider.

Samtidig gjøres det en stor innsats for å forhindre smittespredning på bussene. Det er stopp for kontantbetaling, og alle busser vaskes ned og desinfiseres daglig. Også Randsfjordferja har innført smittebegrensende tiltak.

Følger utviklingen

I tillegg kan øvrige deler av fylkeskommunens drift og tjenester bli berørt, i form av smittebegrensende tiltak eller fordi ansatte blir smittet eller satt i karantene.

Konferanser og arrangement er allerede avlyst, og utviklingen følges nøye av kriseledelsen i fylkeskommunen.