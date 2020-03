Stenger aller landets skoler og barnehager

Nyheter

Tiltakene blir gjort basert på at vi nå er inne i en ny fase av spredningen, hvor det er funnet tilfeller av viruset i Norge som ikke kan spores til utlandet.

Stenger alle skoler og barnehager

Et av de mest drastiske tiltakene som ble innført er at alle landets skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stenges i to uker med mulighet for forlengelse.

- Det er viktig at alle deltar for å hindre spredning. Vi tar hard i nå, så vi kanskje slipper større konsekvenser senere, sier statsministeren under pressekonferansen, som mener dette er de kraftigste tiltakene Norge har innført i fredstid.

Statsminister Erna Solberg understreket at det er viktig å ikke overlate barnepass til besteforeldre eller eldre som er en del av risikogruppen.

- Alt av dagligvarehandel vil holdes åpent, så det er ingen grunn til å hamstre mat, forsikrer helse- og omsorgs-minister Bent Høie om.

Han fraråder samtidig folk om å benytte seg av offentlig transport og at alle som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør det.

Se pressekonferansen i sin helhet her.

Stenger alle videregående skoler og tannklinikker Innlandet fylkeskommune har sendt ut en pressemelding om at de stenger alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved de offentlige tannklinikkene.

Flere drastiske tiltak:

Helsedirektoratet har også besluttet forbud mot og stenging av:

Kulturarrangementer

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand.

Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende

Svømmehaller, badeland og liknende

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostander vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars klokken 18:00 og foreløpig ut april 2020.

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

De oppfordrer også til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis man kan, unngå andre steder hvor man lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at, at hvis du kom hjem fra et land utenfor Norden mandag 9. mars, gjelder karantenen fra da, forklarer Helsedirektoratet.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes på grunn av at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette