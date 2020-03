– Du bør ikke reise på hytta nå

Nyheter

Innlandet er et stort hyttefylke, og fylkesmannen ser store utfordringer knyttet til at folk reiser på hytteopphold nå.

– Du kan ikke forvente samme type hjelp om du er på hytta som du kan der du bor. Folk bør tenke seg godt om før de reiser på hytta. Dette vil skape en større belastning for distriktskommuner som allerede har store nok utfordringer, sa Storberget under en pressekonferanse fredag.

Han skal ta opp dette med sentrale myndigheter. Han oppfordret samtidig til minst mulig reisevirksomhe både innenlands og utenlands.

Storberget fortalte også at fylkesberedskapsrådet har kommet sammen, og at de jobber for å ivareta viktige oppgaver. Kommunene Sel og Ringsaker, som er har et stort antall smittede, er også med her. NHO har også redegjort for situasjonen i det private næringslivet.

– NHO meldte om at private og andre aktører står klare til å stille hvis det skulle bli behov for ressurser. Noe det vil bli, sa Storberget.

Han sa videre at det vil bli laget en ressursbank for Innlandet, der både behov og ledige ressurser skal kartlegges.

– Det vil bli krevende for oss å stå i en slik situasjon over lang tid, sa han.

Fylkesmannen skal ha møte med alle kommuner i fylket fredag kl. 13.00.