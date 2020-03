– Vi er Norges beste på dugnad - da må vi være det i denne dugnaden også

Nyheter

Ola-Matti Mittigard i felles krisestab for Lesja og Dovre sier at de ikke opplever at det er panikk i befolkningen i Lesja og Dovre, heller det motsatte.

– Vi får meldinger om at folk besøker kafeer og går på butikken som normalt. Det viktige er å spre smitten utover i tid, slik at kritiske virksomheter ikke går ned. Her må vi være solidariske. Vi er på topp på dugnad ellers, da må vi klare det også her, sier han.

Stort informasjonsbehov

Krisestaben kom sammen onsdag kveld, og sørger for informasjon både ut til innbyggerne og internt i kommunene. De har også koordinasjon og støtteoppgaver.

– Det er et enormt informasjonsbehov hos folk; både ute i befolkninga, men ikke minst også internt i kommunene. Vi må påberegne at en del blir sjuke eller må i karantene, og da er vi avhengig av ekstra personell for å drifte viktige funksjoner innen liv og helse. Vi planlegger kontinuitet i kommunale tjenester ved stort fravær over lengre tid. Dette gjelder særlig innenfor helse og omsorg, sier krisestaben.

Så langt har ikke staben jobba kontinuerlig. Med etter tiltakene regjeringen iverksatte torsdag, har situasjonen endra seg, og de påberegner mer kontinuerlig arbeid i dagene som kommer.

– Framover vil vi ha faste møtepunkter morgen og ettermiddag, men antall arbeidstimer eskalerer med situasjonen. Vi må ta høyde for at vi kan ha behov for ekstra bemanning også i staben på sikt og kommer til å måtte rekruttere og lære opp nye, sier de.

I god flyt

Krisestaben har også fokus på å beskytte seg selv.

– Vi har god hygiene, bruker hver vår PC og spriter hender og tastatur ofte, sier Mittigard.

Han sier de har vurdert å sitte hver for seg og opprettholde kommunikasjonen digitalt, men at de har funnet ut av det er mer effektivt om de sitter sammen.

Dette er det første store skarpe oppdraget Lesja og Dovres felles krisestab har, og Mittigard sier de har kommet i god flyt.

– Det er mye å holde styr på, men staben fungerer godt. Det går foreløpig greit med personell på jobb ute i kommunene, selv om det er mange som er i karantene, sier Mittigard.

Legevakt som vanlig

Lesja og Dovre kommuner har ikke kommet med råd om å unngå reiser til Sel, slik flere andre kommuner i dalen har gjort. Viktige tjenester som legevakt og jordmorvakt fungerer som normalt, og folk kan ta kontakt som vanlig. Når det gjelder eventuelt reiserestriksjoner henviser krisestaben til tiltak og anbefalinger fra regjeringen og helsedirektoratet.

– Pålegg og strengere restriksjoner er det kommunelegen som kan vedta, sier de.

Ta en telefon til naboen

De bruker internett og sosiale medier for å komme ut med rask informasjon. Det er alle som har tilgang til dette.

– Vi oppfordrer alle til å ha omsorg for hverandre og være gode naboer. Vet du om en nabo som ikke har internett, dobbeltsjekk at de har fått med seg siste info fra myndighetene. Her må alle være med på en informasjons-dugnad. Ellers gir radio og TV god allmenn informasjon.

De sier det er god oversikt over de mest sårbare, og andre personer i helsevesenets system. Ellers er det ingen konkret oversikt over alle innbyggere.

– Oppfordringen er også her å være en god nabo. Er du bekymret for noen, ta kontakt med oss. Om det gjelder handling av mat er det mange butikker som tilbyr utkjøring, ellers må vi hjelpe hverandre, oppfordrer de.

Ønsker frivillige

Krisestaben har gått ut med en melding om at de ønsker frivillige som sier seg villig til å bidra dersom det skulle bli for lite bemanning på t.d. sykehjem. Dette må ikke være folk med helsefaglig bakgrunn, men det kan være personer som kan hjelpe til på annen måte.

– Vi må planlegge for og forberede oss på langvarig og stort sjukefravær i ulike kommunale virksomheter. En av krisestabens aller viktigste oppgaver nå, er å koordinere og skaffe personell som kan gå inn i ulike funksjoner og jobber for eksempel på sjukeheimene. Dette gjelder definerte oppgaver som ikke trenger helsefaglig utdanning, som matlaging, servering, vasking, annet forefallende. Dette er for å kunne opprettholde de viktigste oppgavene innen liv og helse, til tross for et mulig mannefall i bemanninga, sier de.

De ønske å bygge opp en kontaktliste over folk de kan kontakte ved behov. Per i dag er det ingen frivillige som er i aktivitet gjennom krisestaben, men de vet at det er rause og hjelpsomme folk rundt i kommunene som tilbyr hjelp til naboer og andre.

– Det er hjemmel for å omdisponere kommunalt ansatte inn i andre oppgaver enn de vanligvis har, det er flere som har meldt inn hva de har av personell, sier Mittigard.

Krisestaben kan kontaktes via e-post, og det er alltid noen som sjekker den. Her blir det som kommer inn loggført og vurdert etter alvorlighetsgrad. Noe må følges opp, andre ting ikke.

– For å ha oversikt over antall i karantene, bes de som har vært i utlandet etter 26. februar, om å varsle om dette. Dette kan best gjøres ved å sende en epost med antall i karantene i husstanden til krisestabens e-post: op_lesja@dsb-cim.no, oppfordrer de.