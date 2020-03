Dovre ungdomsskule vidare i Klassequizen 2020

Nyheter

Jørgen Korsen Faksvåg, Inga Selsjord og Anniken Rise er deltakarane frå Dovre ungdomsskule. I lag med desse er også Nord-Aurdal ungdomsskule, Nes ungdomsskule og Hedmarken friskule dei skulene som skal til finala i Oslo, skriv NRK. Dei vinn 5000 kroner til bruk på trinnet eller skula.

Fire lag i Hedmark og to lag i Oppland endte på ein delt andreplass. I Oppland stod det mellom Dovre ungdomsskule og Lom ungdomsskule. Dovre gjekk sigrande ut og er difor med i finalen for tredje gong. Dei har tidlegare vunne Klassequizen i Oppland både i 2017 og 2019.

Den 6. januar vert dei innleiiande rundane starta, men dei nasjonale finalane er utsett grunn situasjonen rundt koronaviruset.

Under dei TV-sendte finalerundane i Oslo går dei to beste laga frå både tidlegare Hedmark fylke og tidlegare Oppland fylke vidare. Vinnaren av den nasjonale finala får Klassequizen-trofeet. I tillegg kjem programleiar Martin Holmen frå MP3 til vinnarskula og sendar sitt morgonshow frå her.