Slik foregår koronatestingen i Lesja og Dovre

Nyheter

– Det blir fra fredag 13. mars opprettet felles koronasenter for Lesja og Dovre ved Lesja- og Dovre beredskapssenter. Time for testing må avtales på forhånd, melder felles krisestab for de to kommunene på sine hjemmesider.

Koronatelefonen i Lesja og Dovre har telefonnummer: 952 15 070

– Det er viktig at ingen møter opp uten avtale. Ring først, sier Ola-Matti Mittigard i krisestaben.

Det er dette senteret som tar seg av alle koronatester i Lesja og Dovre nå. Det er et samarbeid mellom legekontorene i Lesja og Dovre. Man skal dermed ikke kontakte legekontoret om man mistenker at man er smittet, har vært i nærheten av noen som er smittet eller tenker at man kanskje må i karantene.

– Det har vært stor pågang på korona-telefonen. Hvis du ikke får svar, er det bare å prøve på nytt. Alt er i orden, men litt travelt. All prøvetaking foregår ute. Du skal ikke ut av bilen., sier Mittigard.

Koronasenteret har åpent fra 09.00 - 15.00 på hverdager, i helgene fra 12.00 - 16.00.

Flere medier har meldt at Folkehelseinsitituttet (FHI) har oppdatert sitt råd for personer som bor i samme husstand som personer som er i karantene. Ifølge det nye rådet blir også husstandsmedlemmene i hjemmekarantene. FHI gikk fredag ut og avkreftet dette.

– Foreløpig gjelder ikke rådet om at husstandsmedlemmer til reisende fra land utenfor Norden skal være i hjemmekarantene, skrev de på sine hjemmesider fredag.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset hos Folkehelseinstituttet og helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113