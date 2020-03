– NRK melder feil, det er ingen med påvist smitte i Lesja

Nyheter

NRK melder i sin oversikt at det skal være en person med påvist koronavirus i Lesja. Dette avkreftes av kommunelegen i Lesja.

– Det er ingen av innbyggerne i Lesja som har fått påvist smitte. Vi kan ikke ha oversikt over alle andre som oppholder seg i Lesja, men kommunelegen har ikke fått tilbakemelding om at det er noen som oppholder seg her som har påvist koronavirus, sier brannsjef og krisestabsleder Åge Tøndevoldshagen til Vigga lørdag kveld.

Dette meldes i en landsoversikt NRK har over dem som er testet og har fått påvist smitte.