Foreløpig ikke påvist smitte i Lesja og Dovre - 200 i karantene

Lørdag ble det utført to koronatester på Lesja og Dovres felles koronasenter, som har tilhold på beredskapssenteret på Dombås. Foreløpig er det ingen som har fått bekreftet smitte i disse to kommunene. Det er fortsatt rundt 200 personer som sitter i karantene.

– Dette handler om dugnadsånd, og å være en god nabo. Det handler om å holde avstand og å ha god hoste- og håndhygiene, sier Tøndevoldshagen.

Han minner også om at det er viktig at alle følger karantenereglene.

– Det er en grunn til at folk blir satt i karantene. Da må man innrette seg deretter, påpeker han.

Tøndevoldshagen har også en henstilling til folk om å holde seg i ro.

– Vi fikk melding om at det var mye trafikk på kafeer og butikker i går. Det er viktig å ikke oppsøke steder med mye folk, oppfordrer han.

Smittetoppen kommer senere

Det var lørdag mellom 15 og 20 personer i aktivitet i krisestab og koronasenter.

– Vi arbeider med informasjon ut og å følge med på bestemmelser som kommer. Vi jobber også med forberedelse for det som kommer, sier brannsjef og krisestabsleder Åge Tøndevoldshagen.

Siden det er varslet at smittetoppen vil komme senere i år, er det viktig at de har gode planer for hvordan man skal ta hånd om dette.

– Det er helsevesenet, sårbare tjenester og dem med underliggende sykdommer som har hovedfokus, sier Tøndevoldshagen.

De er bedt om å forberede seg på et scenario med opp til 40 prosent sykefravær. Tøndevoldshagen sier de jobber med å opprette en egen felles ressursbank for de to kommunene

De sitter ikke på beredskapssenteret døgnet rundt, men de har en vaktordning som følger med på situasjonen. Krisestaben jobber med å rekruttere folk inn i staben.

Tøndevoldshagen sier de to kommunene samordner retningslinjene sine, og at kommunelegene nå jobber i tospann.

– Dette er en koordinert aksjon, sier han.

Koronasenteret og koronatelefonen ble opprettet for å kunne avlaste legekontorene.

– Vi må ikke glemme at det er folk som har andre problemer og andre spørsmål, sier han.