Har innført rasjonering på insulin

Dette gjelder fra lørdag 14. mars. Legemiddelverket skriver i en pressemelding.

– Det er meldt om hamstring av insulin og Legemiddelverket innfører derfor rasjonering. Det er viktig å minne pasienter om at det ikke er mangel på insulin, skriver Legemiddelverket.

Tiltaket skal vare til forsyningssituasjonen er bedret. Det er den unormalt store etterspørselen etter insulin gjør at grossistene har problemer med å få varer raskt nok ut til apotek. Dette betyr at apotekene ikke skal utlevere insulin og insulinanaloger under ATC-koden A10A for mer enn én måneds forbruk av gangen. Dette gjelder for enkeltpasienter og ikke helseinstitusjoner.